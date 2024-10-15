تكنولوجيا: إطلاق Oppo Pad 3 Pro جنبًا إلى جنب مع سلسلة Find X8

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة OPPO للكشف عن سلسلة Find X8 في وقت لاحق من هذا الشهر في الصين، وتحديدًا في 24 أكتوبر. والآن، هناك تأكيد بإطلاق ثلاثة أجهزة إضافية ستنضم إلى Find X8 وFind X8 Pro. تشمل هذه الأجهزة جهاز Oppo Pad 3، ولون جديد لساعة Oppo Watch X الذكية، وسماعات الأذن Enco X3 TWS.

يعد جهاز Oppo Pad 3 Pro هو الجهاز اللوحي الرائد التالي الذي يعمل بنظام أندرويد من العلامة التجارية. سيتميز بمظهر مشابه لجهاز Pad 2 الذي تم إطلاقه العام الماضي، ولكن مع بعض الترقيات الملحوظة من الداخل.

من بين هذه الترقيات، شريحة Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version، وهي نسخة أعلى من شريحة Snapdragon 8 Gen 3 العادية، مع نواة وحدة المعالجة المركزية Cortex-X4 الرئيسية بسرعة 3.4 جيجا هرتز ووحدة معالجة الرسومات المعززة بسرعة 1 جيجا هرتز.

حصلنا أيضًا على تأكيد أنه سيكون متاحًا بسعة تصل إلى 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي وسعة تخزين 1 تيرابايت، وبألوان الازرق والذهبي.

وقد أطلقت شركة OPPO في الأصل ساعتها Watch X في شهر مارس، وهي الآن جاهزة لإضافة لون فضي جديد. يشاع أن Enco X3 هو علامة تجارية جديدة لـ OnePlus Buds Pro 3، التي تتميز بمحركات مزدوجة وضبط ANC وDynaudio المتكيف.

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