تكنولوجيا: هاتف vivo X200 ينطلق رسمياً بمعالج Dimensity 9400 وشاشة منحنية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت vivo اليوم عن هاتف vivo X200 الذي ينطلق بمعالج Dimensity 9400، وتصميم منحني للشاشة في الإتجاهات الأربعة، وسعر يبدأ من 605 دولار.

يتميز هاتف vivo X200 بحجم شاشة 6.67 إنش، ودعم تقنية LTPS بعمق ألوان 10بت، كما تدعم الشاشة تقنية HDR10+، وألوان “Zeiss Natural”، أيضاً تدعم الشاشة أعلى معدل تعتيم PWM لخفض الومضات، كما تدعم الشاشة نسبة سطوع 4500 nits، وتأتي تقنية إستشعار البصمة مدمجة في الشاشة.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية ينطلق هاتف vivo X200 بمستشعر Sony IMX921 رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل وحجم مستشعر 1/1.56 وفتحة عدسات f/1.57 بعدسات Zeiss وطلاء “T”.

كما تتضمن إعدادات الكاميرة مستشعر IMX882 بدقة 50 ميجا بيكسل وعدسات telephoto بفتحة عدسات f/2.57 وبعد بؤري 70مم، مع كاميرة بدقة 50 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع وبعد بؤري 15مم.

ويدعم هذا الإصدار معالج Dimensity 9400 الجديدة من MediaTek والتي ترتكز على دقة تصنيع 3 نانومتر، كما يأتي بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، وإختيارات في سعة التخزين بين 256 أو 512 جيجا بايت، أو 1 تيرابايت.

أيضاً يضم vivo X200 بطارية BlueVolt بقدرة 5800 mAh، ويدعم الشحن السريع بقدرة 90W، ويتميز الهاتف بسماكة 7.99مم، ويدعم معايير IP69 في مقاومة الماء والغبار.

يذكر أن سلسلة X200 تأتي بميزة إرسال الرسائل خارج نطاق الإنترنت على بعد 1 كجم ودون تغطية خلوية، وهي تقنية مطورة بالتعاون بين vivo وMediaTek للتواصل عبر البلوتوث، كما تدعم هذه التقنية مشاركة الموقع.

كما ينطلق الهاتف بواجهة OriginOS 5 مع ميزة الذكاء الإصطناعي “Origin Island” وميزة رسم دائرة للبحث بتقنية الذكاء الإصطناعي.

ومن المقرر أن يتوفر vivo X200 بألوان الرمادي، والأزرق، والأسود وأيضاً اللون الأبيض بسعر يبدأ من 605 دولار للنموذج المميز بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام وسعة 256 جيجا بايت.

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