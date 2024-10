شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يمكن لمستخدمي أيفون الآن تغيير عنوان البريد الإلكتروني الأساسي لحساب أبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيسمح تحديث iOS 18.1 أخيرًا لمستخدمي iPhone بتغيير عنوان بريدهم الإلكتروني الأساسي مباشرةً من أجهزتهم، ويشمل ذلك أولئك الذين لديهم عناوين بريد إلكتروني iCloud-com أو mac-com أو me-com، ويعد هذا التغيير انحرافًا كبيرًا عن سياسة Apple السابقة، ويمنح المستخدمين مزيدًا من المرونة في إدارة حسابات Apple الخاصة بهم.

وقبل iOS 18.1، لم يكن تغيير عنوان بريدك الإلكتروني الأساسي على iCloud ممكنًا، فإذا ندمت على اختيارك الأولي أو لم تعد ترغب في استخدام عنوان معين، فستضطر إلى استخدامه، وان الحل الوحيد هو إنشاء عناوين بريد إلكتروني "مُستعارة" يمكن استخدامها لأغراض مختلفة، ومع ذلك، ظل بريدك الإلكتروني الأساسي دون تغيير ومرئيًا في مواقف معينة.

ومع هذا التحديث، قامت Apple بتبسيط العملية، حيث يمكن للمستخدمين الآن تغيير عنوان البريد الإلكتروني الأساسي المرتبط بحساب Apple الخاص بهم (المعروف سابقًا باسم Apple ID)، وبعد تغييره، يمكنك استخدام العنوان الجديد أو القديم لتسجيل الدخول، وهذا يزيل المتاعب السابقة المتمثلة في حذف بريدك الإلكتروني القديم وإعادة التحقق من هويتك لاختيار عنوان جديد.

وحتى إذا استخدمت اسمًا مستعارًا، فإن عنوان بريدك الإلكتروني الأساسي كان لا يزال مرئيًا للآخرين في مواقف معينة، على سبيل المثال، عند إرسال طلبات لمشاركة المستندات أو التعاون فيها أو عند إرسال دعوات من خلال تطبيق التقويم، سيتم عرض بريدك الإلكتروني الأساسي، وقد يكون هذا مصدر قلق بشأن الخصوصية لبعض المستخدمين.

هذا التغيير مفيد بشكل خاص لأولئك الذين اختاروا في البداية عنوان @icloud com أو @mac com أو @me com ولم يعودوا يريدون استخدامه. ربما اختاروا عنوانًا أقل جدية ويفضلون الآن عنوانًا أكثر احترافية، أو ربما تغيرت ظروفهم، وهم بحاجة إلى بريد إلكتروني أساسي مختلف.

أياً كان السبب، يوفر نظام التشغيل iOS 18.1 المرونة اللازمة لتحديث عنوان بريدك الإلكتروني الأساسي بسهولة. بالإضافة إلى تغيير بريدك الإلكتروني الأساسي، يسمح التحديث أيضًا للمستخدمين بإيقاف تشغيل عنوان بريد iCloud الأساسي. في السابق، كان الخيار الوحيد هو حذفه بالكامل.