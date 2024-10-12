تكنولوجيا: الإعلان عن هاتف Oppo K12 Plus بمعالج Snapdragon 7 Gen 3 وبطارية بقدرة 6400 mAh

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت العملاق الصيني Oppo اليوم عن هاتف Oppo K12 Plus الذي ينطلق بمعالج Snapdragon 7 Gen 3، وبطارية ضخمة بسعة 6400 mAh.

يتميز هاتف Oppo K12 Plus بشاشة AMOLED بحجم 6.7 إنش، وجودة عرض FullHD+، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz، وسطوع بنسبة 1100 nits، أيضاً تدعم الشاشة الإستجابة عند اللمس بأصابع رطبة.

كما ينطلق الهاتف بإعدادات مزدوجة في الكاميرة الخلفية بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل بميزة التثبيت البصري، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، بينما تأتي كاميرة السيلفي في ثقب يتوسط الشاشة بدقة 16 ميجا بيكسل.

ويدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Snapdragon 7 Gen 3، وذاكرة عشوائية 8 أو 12 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR4X، وسعة تخزين 512 جيجا بايت في سعة UFS 3.1، كما يدعم التخزين الخارجي في بطاقة microSD حتى سعة 1 تيرابايت.

أيضاً ينطلق هاتف K12 Plus بنظام تشغيل Android 14، وواجهة ColorOS 14، كما يتميز الهاتف بتصميم مقاومة بمستوى أعلى لحماية أعلى من السقوط العرضي.

وتدعم Oppo هذا الإصدار بقدرة بطارية 6400 mAh، ويأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 80W، على أن يتم شحن نسبة 50% من البطارية خلال 20 دقيقة فقط.

كما يأتي هاتف Oppo K12 Plus بتقنية الإهتزازات 4D والتي تتم بمحرك X-axis، ويضم الهاتف اثنان من المكبرات الصوتية، ويدعم تقنية NFC، كما تأتي تقنية إستشعار البصمة مدمجة في الشاشة، ويدعم معايير IP54 في مقاومة الماء والغبار، أيضاً يدعم الإتصال بشبكات 5G، ويأتي الهاتف بنظام تبريد بحجم 4129 مم.2

ويدعم الهاتف تشغيل الألعاب عند 120 إطار لكل ثانية، كما يتيح الدردشة مع الأصدقاء المحيطين دون الحاجة للإتصال بشبكة الإنترنت، وينطلق الهاتف للأسواق بسعر يبدأ من 270 دولار.

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