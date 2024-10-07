عباس شراقي : زلزال خامس خلال 10 أيام بقوة 4.9 درجة فى إثيوبيا

الشارقة - اميمة ياسر - ضرب زلزال خامس بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر اليوم 6 أكتوبر 2024 الساعة 8:10 م بتوقيت القاهرة، على عمق 10 كم، وعلى بعد حوالى 560 كم من سد النهضة، وبالقرب من مجموعة الزلازل الأربعة التى حدثت يومى 27، 30 سبتمبر الماضى فى منطقة الأخدود الاثيوبى (الأخدود الأفريقى العظيم) الأنشط زلزاليا على مستوى القارة الأفريقية.

ازداد النشاط الزلزالى خلال السنوات الثلاث الأخيرة فى إثيوبيا بمقدار أكثر من 3 أضعاف، بعد أن كان 5-10 زلازل سنويا من 2014 - 2020، حتى وصل إلى 38 زلزال فى 2023 كان أشدها 5.6 درجة، و 20 زلزال حتى الآن فى 2024.

حدث الزلزال الأقرب لسد النهضة على بعد حوالى 100 كم بقوة 4.4 درجة يوم 8 مايو 2023.

من المتوقع استمرار زيادة النشاط الزلزالى فى إثيوبيا خاصة فى منطقة سد النهضة بعد ان اكتمل الملء بحوالى 60 مليار م3، نتيجة وزن خزان البحيرة (60 مليار طن)، و 150 مليون طن وزن السدين الرئيسى وسد السرج، وتسرب جزء من مياه سد النهضة خلال التشققات الأرضية المتصلة فى معظم الأراضى الاثيوبية، يساعد على مزيد من الانزلاقات الأرضية وبالتالى حدوث زلازل.