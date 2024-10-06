شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 3 علامات على تعرض طفلك للتحرش عبر الإنترنت.. احذر منها والان مع تفاصيل الخبر

يظن المراهقون والآباء أنفسهم على دراية بالعلامات الكلاسيكية للتحرش عبر الإنترنت، بالنسبة للضحايا، يتضمن ذلك الانسحاب من الأصدقاء والعائلة، والتحفظ بشأن النشاط عبر الإنترنت، ومشاركة صور صريحة لأنفسهم.

فالمتحرشون ماهرون في خداع ضحاياهم لدرجة أن علامات التحرش عبر الإنترنت قد تكون خفية ويصعب اكتشافها، كما تقول "لورين كوفيرين"، المديرة التنفيذية لقسم الأطفال المستغلين في المركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغلين، فعندما يحدث التحرش على مدى فترة من الزمن، ويمكن أن تبدو الديناميكية مثل أي صداقة أخرى في البداية، مليئة بالمحادثات حول المصالح المشتركة.

وهناك نوع آخر من التحرش والمعروف بالابتزاز المالي الجنسي، يمكن أن يحدث في غضون ساعات ودقائق، ما يمنع الضحايا وأولياء أمورهم من التقاط علامات التحذير التقليدية أو الواضحة، وفي هذه الحالات، قد يتظاهر المتحرشون بأنهم أقران ويرسلون صورًا عارية أو صريحة إلى ضحيتهم، وهو أمر ليس غير شائع بين المراهقين، وقال كوفيرين: "إن هؤلاء الممثلين السيئين جيدون حقًا فيما يفعلونه. لقد اكتشفوا هذه التكتيكات لكيفية خداع الأطفال".

فإليك علامات التحرش الالكتروني التي قد تفوتك: 1. تلقي الكثير من المجاملات من صديق جديد

وأشار كوفيرين أن المتحرشين غالبًا يكسبون ثقة الطفل من خلال مجاملتهم، وربما لاحظوا اهتمامات الطفل أو ما يحبه وما يكرهه، كما يتضح من نشاطهم على وسائل التواصل الاجتماعي، ثم يمدحون الطفل من خلال التعليق على ذوقه الجيد.

قد تستند المجاملات أيضا إلى سمات شخصية الطفل، مثل حس الفكاهة أو الذكاء، وصممت مثل هذه الملاحظات لكسر دفاعات الطفل، وقد تكون فعالة بشكل خاص عندما يتوق الطفل بالفعل إلى المصادقة.

ويشعر الآباء بسعادة غامرة لأن طفلهم يتحدث إلى شخص عبر الإنترنت يبدو أنه يحبهم حقًا، ولكن قد يكون لدى جهة الاتصال الجديدة دافع استغلالي، ومن المهم أن يتواصل الوالدان مع طفلهما باستمرار حول طبيعة وتكرار التفاعلات عبر الإنترنت التي تنطوي على المجاملات والإطراء.

2. يشارك الصديق الجديد اهتمامات طفلك

وأوضح كوفيرين أن المتحرشين يستطيعون التحدث بمهارة مع الأطفال حول هواياتهم وشغفهم، بما في ذلك الألعاب والموسيقى والرياضة والثقافة الشعبية، فهم يبنون الثقة مع الضحية من خلال الفضول بشأن هذه الاهتمامات ومشاركتها.

و الديناميكية هي شيء يتبناه الآباء عادةً لأطفالهم عندما يتعلق الأمر بأصدقاء موثوق بهم، ولكن عبر الإنترنت، يمكن أن يكون هذا الاتصال الجديد أي شخص، ما لم يكن هذا الشخص ينتمي بشكل شرعي إلى الدائرة الاجتماعية الأوسع للطفل.

وإذا كان الطفل متحمسًا لعلاقة جديدة عبر الإنترنت تلعب فيها الاهتمامات المشتركة دورًا رئيسيًا، فيجب أن يظل الآباء على دراية بكيفية استمرار تطور ذلك، وفي حين أنها قد تكون علاقة حقيقية بين الأقران تحقق الرضا لكلا الطفلين، فإن المتحرشين يعرفون كيف يجعلون من الصعب على الطفل معرفة الفرق بين ذلك والرابطة القائمة على الخداع.

3. تبدو علاقتهما وكأنها صداقة مع بعض الاختلافات

وأكد كوفيرين أن التحرش عبر الإنترنت التقليدي غالبًا ما يبدو وكأنه صداقة نموذجية حتى يبدأ سلوك التحرشي في التصاعد ببطء، وقد يعرضون على الضحية بطاقات هدايا أو عملات داخل اللعبة أو هدايا أخرى ليبدو سخيًا وداعمًا، ومن المرجح أن يعتبر المتلقي الصغير نفسه محظوظًا وليس متلاعبًا.

ويمكن أن يتضمن التصعيد أيضًا مواضيع دردشة أكثر خطورة، مثل الاهتمامات الجنسية، اما بالنسبة للمراهق الذي يريد أن يشعر بالنضج، أو الذي يشعر بالفضول بشأن حياته الجنسية، يمكن أن تشعر هذه المحادثات وكأنها خطوة نحو البلوغ، ولكن لسوء الحظ، سيستغل المتحرشون هذا في النهاية.

وتضيف كوفيرين أن التهديدات الموجهة للطفل قد تأتي بعد هذه التبادلات بفترة وجيزة، وغالبًا ما يهدد المتحرش بمشاركة لقطات شاشة من الدردشات إذا لم يستمر الضحية في التحدث إليه، أو إذا رفض مشاركة صور صريحة لنفسه.

نصائح للآباء للحفاظ على أبنائهم

تحث كوفيرين الآباء على التحدث بانتظام مع أطفالهم حول شكل العلاقات والحدود الصحية حتى يفهموا العواقب المحتملة لسلوكيات مثل تقديم الهدايا والدردشات الأكثر خطورة عبر الإنترنت، ويجب على الآباء أيضًا مناقشة ما يمكن للطفل فعله إذا كان مستهدفًا من قبل المتحرش، والذي قد يشمل إخبار شخص بالغ موثوق به وحظر هذا الحساب والإبلاغ عنه.

وتحذر الآباء من المخاطر المرتبطة بتحدث الأطفال مع أي غرباء عبر الإنترنت، نظرًا للسرعة التي يمكن أن يحدث بها الاستغلال، ولمعرفة المزيد حول شكل التحرش عبر الإنترنت، وكيفية مناقشته مع الأطفال، توصي كوفيرين بالموارد الشاملة التي يوفرها المركز الوطني للأطفال المعوقين والمستغلين حول هذا الموضوع.

والأهم من ذلك، تنصح كوفيرين الآباء بدعم الطفل بشكل لا لبس فيه عندما يخبرهم أنه أصبح ضحية للتحرش عبر الإنترنت.