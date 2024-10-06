شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يضيف ميزة أخرى تشبه إنستجرام لتحديثات الحالة والان مع تفاصيل الخبر

قدم واتساب العديد من الترقيات الجديدة مؤخرًا وفي تطور كبير آخر، أطلقت ميزة جديدة لوضع العلامات الخاصة لتحديثات الحالة، ستكون متاحة للمستخدمين في جميع أنحاء العالم قريبًا.

تتيح هذه الميزة الجديدة للمستخدمين وضع علامة خاصة على جهات الاتصال في تحديثات الحالة الخاصة بهم، مثل حالة الآخرين، بالإضافة إلى إعادة مشاركة الحالة التي تم ذكرهم فيها.

وفي منشور بالمدونة، كتب مطورو واتساب: "تأكد من أن الأشخاص الأقرب إليك يرون حالتك، واسمح لهم بإعادة مشاركتها بسهولة مع جمهورهم من خلال الإشارة إليهم بشكل خاص".

وأضافت الشركة أيضًا أنه سيتم إخطار المستخدمين الذين تم ذكرهم في تحديثات الحالة بشكل خاص، ومع ذلك، لن يتم عرض الإشارة في حالتهم.

بخلاف ميزة وضع العلامات، تعد حالة "الإعجابات" إضافة جديدة أخرى على الأنظمة الأساسية تتيح للمستخدمين السماح لشخص ما بمعرفة أنك تستمتع بحالته، بنقرة واحدة على زر الإعجاب، سيتمكن المستخدمون من الإعجاب بتحديثات حالة جهات الاتصال الخاصة بهم.

كما هو الحال مع وضع العلامات، ستكون الإعجابات خاصة ولا تحتوي على عداد، مما يعني أن الشخص الذي أعجبت حالته فقط هو الذي يمكنه رؤيتها في قائمة المشاهدين.

"سنقدم المزيد من الميزات إلى الحالة وعلامة التبويب التحديثات خلال الأشهر القليلة المقبلة لتسهيل البقاء على مقربة من الأشخاص الأكثر أهمية،" كما زعم منشور مدونة واتساب أيضًا.

بالإضافة إلى ذلك، يقال إن الشركة المملوكة لشركة ميتا تعمل على تطوير ميزة الوضع الصوتي لـ Meta AI.

ومن المتوقع أن يقدم هذا التحديث مجموعة من الخيارات الصوتية ويسهل الاتصال الصوتي ثنائي الاتجاه باستخدام الذكاء الاصطناعي (AI).

قد تتكون بعض الأصوات من لهجات بريطانية، بينما قد تحتوي أصوات أخرى على لهجات أمريكية، وتقول الشركة التي يقودها مارك زوكربيرج إن التحديثات الجديدة ستسهل على المستخدمين استكشاف أفكارهم وتعزيز محادثاتهم وتجربة أشياء جديدة.

وتشير التقارير إلى أن ميتا تخطط لدمج أصوات الشخصيات العامة، على الرغم من أن أسمائهم تظل طي الكتمان.