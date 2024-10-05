شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رحلة القمر الجديد تبدأ.. ظهور 2% فقط منه في سماء الليل والان مع تفاصيل الخبر

يبلغ عمر القمر يومين وهو في مرحلة القمر الجديد من دورته القمرية، حيث إنه مضاء اليوم بنسبة 2٪ فقط، وتكشف مراحل القمر عن مرور الوقت في سماء الليل، حيث إنه في بعض الليالي عندما ننظر إلى القمر، يكون مكتملًا ومشرقًا؛ في بعض الأحيان يكون مجرد شريحة من الضوء الفضي.

ووفقًا لما ذكره موقع "space"، تحدث المراحل الأربع الأساسية للقمر، وهى القمر الجديد، الربع الأول، البدر، الربع الأخير، بفارق أسبوع تقريبًا، مع اكتمال القمر في أكثر مراحله إبهارًا.

وستكون مرحلة القمر التالية هي الربع الأول للقمر، التى ستحدث يوم الخميس 10 أكتوبر، ويُعرف الربع الأول من القمر أيضًا باسم نصف القمر الأول من الشهر لأن القمر يبدو مضاءً بنصفه عند رؤيته من الأرض، ويمثل الوقت الذي يكون فيه القمر في ربع طريقه خلال دورته القمرية ورحلته حول الأرض.

كتبت وكالة ناسا في بيان: "قد يطلق الناس على هذا اسم نصف القمر، لكن تذكر، هذا ليس ما تشاهده حقًا في السماء، أنت ترى فقط شريحة من القمر بالكامل وهى نصف النصف المضاء".