تكنولوجيا: التلميح إلى هاتف OnePlus 13 مع شاشة BOE الجديدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قام رئيس فرع الصين لشركة OnePlus بالإعلان عن الهاتف القادم OnePlus 13 وشارك صورة أمامية له. على الرغم من أن الصورة ليست كاشفة للغاية، إلا أنها تؤكد وجود ثقب مركزي للكاميرا الأمامية.

تركز اللقطة على شاشة Oriental BOE X2 الجديدة، مما يبرز بعض الميزات المثيرة.

من المتوقع أن يتميز إصدار 13 الرائد من OnePlus بأحدث وأكبر لوحة منحنية رباعية من BOE، مع إطارات موحدة في جميع الاتجاهات. على الرغم من أن الإعلان التشويقي لا يتعمق في الكثير من التفاصيل، إلا أنه يعد بتحسينات في الأداء مقارنة بالإصدارات السابقة.

وهذا يشير إلى إمكانية وصول الهاتف إلى سطوع أعلى على الأقل، وقد توجد تحسينات في كفاءة الطاقة أيضًا.

تشير الشائعات حتى الآن إلى أن الشاشة ستأتي بحجم 6.82 بوصة بدقة QHD+. وبالنظر إلى أن OnePlus 12 يدعم معدل تحديث 120 هرتز وميزات Dolby Vision وHDR10+، يمكننا توقع ميزات محسنة ومثيرة في الهاتف الجديد.

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