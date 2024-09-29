تكنولوجيا: تسريب التصميم الخلفي لهاتف Oppo Find X8

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لقد تم تسريب التصميم الأمامي للهاتف Find X8 القادم من خلال بعض الصور، مما يكشف عن تصميم جمالي يشبه آيفون للغاية مع حواف رفيعة متناظرة.

والآن، تم أيضًا تسريب التصميم الخلفي للجهاز، وهو يشبه إلى حد كبير هاتف OnePlus Open/Oppo Find N3.

كشفت صورة تمت مشاركتها على موقع X (تويتر سابقًا) من قبل المستخدم @feni_book عن التصميم الخلفي المزعوم لهاتف OPPO Find X8 القادم، ومن خلال مظهره، فإن OPPO تسير بجوانب مسطحة تشبه آيفون، مع جزيرة كاميرا تشبه OnePlus مفتوح.

سيحتوي الجهاز على ثلاثة مستشعرات للكاميرا والعلامة التجارية “H” في منتصف إعداد الكاميرا تعني أن شركة OPPO ستعمل مع شركة Hasselblad لتحسين برنامج الكاميرا بالإضافة إلى دقة الألوان. بشكل عام، يبدو الجهاز أيضًا أصغر حجمًا مقارنة بسابقه، مع نتوء كاميرا أقل وضوحًا.

وفيما يتعلق بالأداء، من المرجح أن يتميز Find X8 بمعالج Dimensity 9400، والتي شوهدت مؤخرًا على Geekbench، والتي تظهر نتائج قوية في كل من الاختبارات أحادية النواة ومتعددة النواة.

ووفقا لتقرير حديث، سيأتي هاتف Find X8 مزودًا ببطارية تبلغ سعتها 5700 مللي أمبير وهي تدعم الشحن اللاسلكي، بينما سيحتوي هاتف Find X8 Pro على بطارية أكبر قليلاً تبلغ سعتها 5800 مللي أمبير مع شحن لاسلكي بقوة 50 واط. سيدعم كلا الطرازين أيضًا الشحن السلكي بقوة 80 واط.

تشتمل الميزات الإضافية للسلسلة على هيكل حاصل على تصنيف IP69 وشريط تمرير تنبيه وزر تحكم مخصص للكاميرا.

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