شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لتحسين التغطية.. تقنية جديدة تحول النوافذ الزجاجية لشبكات 5G والان مع تفاصيل الخبر

توصلت شركة يابانية إلى طريقة لزيادة تغطية شبكات 5G، حيث ابتكرت هوائى شفاف يمكن وضعه بين طبقات الزجاج فى النوافذ، ما يعزز تغطية 5G دون إفساد تصميم المباني، ولن تشغل المحطات الأساسية أي مساحة داخل المباني المكتبية أيضًا، لأنها ستكون داخل النوافذ.

وكانت تقنية الجيل الخامس متاحة منذ عدة سنوات، ومع ذلك، فإن المشكلة والرئيسية مع شبكات الجيل الخامس هي أن توسيع التغطية أكثر صعوبة مما هو عليه الحال مع 4G LTE، وهذا يفسر لماذا لن يكون لديك وصول إلى 5G في كل مكان تذهب إليه ولماذا قد يختلف الأداء حتى عندما يكون لديك تغطية.

الحل لتوسيع تغطية الجيل الخامس بسيط، على الأقل من الناحية النظرية، حيث تحتاج إلى وضع المزيد من المحطات الأساسية التي توسع نطاق موجات الراديو 5G.

وهذا صحيح بشكل خاص في المناطق الحضرية المكتظة بالسكان، حيث ستزيد معدات الجيل الخامس من تكاليف شركات النقل لأن محطات الجيل الخامس الأساسية لا تصل إلى مسافة تصل إلى هوائيات الجيل الرابع.

وبالتالي هناك حاجة لتثبيت المزيد منها للحصول على إشارة جيدة والقضاء على المناطق الميتة، وهذا يسبب مشكلة أخرى، حيث يجب عليك إيجاد مساحة لجميع محطات الجيل الخامس الأساسية هذه، ويجب على كل شركة نقل طرح بنيتها التحتية الخاصة لتوسيع نطاق تغطية الجيل الخامس.

وأخيرًا، هناك الجانب المرئي، حيث إن المحطات الأساسية ليست جميلة تمامًا، وقد ترغب في إخفائها كلما أمكنك ذلك دون التأثير على الإشارة.

شركة يابانية تحل المشكلة ووفقًا لـ IEEE Spectrum كانت شركات الاتصالات اليابانية تتقاسم البنية التحتية للجوال اللازمة لطرح وتوسيع تغطية 5G، وبهذه الطريقة، يمكنهم التعامل بشكل أفضل مع نقص مواقع التثبيت للمحطات الأساسية والتكاليف المرتفعة المرتبطة بشبكات 5G، وقد تكون الخطوة التالية في هذا التعاون هي تركيب هوائيات زجاجية.