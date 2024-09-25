شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لتحسين التغطية.. تقنية جديدة تحول النوافذ الزجاجية لشبكات 5G والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت روان البرنشاوىالأربعاء، 25 سبتمبر 2024 11:00 ص
وهذا صحيح بشكل خاص في المناطق الحضرية المكتظة بالسكان، حيث ستزيد معدات الجيل الخامس من تكاليف شركات النقل لأن محطات الجيل الخامس الأساسية لا تصل إلى مسافة تصل إلى هوائيات الجيل الرابع.
وبالتالي هناك حاجة لتثبيت المزيد منها للحصول على إشارة جيدة والقضاء على المناطق الميتة، وهذا يسبب مشكلة أخرى، حيث يجب عليك إيجاد مساحة لجميع محطات الجيل الخامس الأساسية هذه، ويجب على كل شركة نقل طرح بنيتها التحتية الخاصة لتوسيع نطاق تغطية الجيل الخامس.
وأخيرًا، هناك الجانب المرئي، حيث إن المحطات الأساسية ليست جميلة تمامًا، وقد ترغب في إخفائها كلما أمكنك ذلك دون التأثير على الإشارة.
ووفقًا لـ IEEE Spectrum كانت شركات الاتصالات اليابانية تتقاسم البنية التحتية للجوال اللازمة لطرح وتوسيع تغطية 5G، وبهذه الطريقة، يمكنهم التعامل بشكل أفضل مع نقص مواقع التثبيت للمحطات الأساسية والتكاليف المرتفعة المرتبطة بشبكات 5G، وقد تكون الخطوة التالية في هذا التعاون هي تركيب هوائيات زجاجية.
ونشرت JTower تقنية Waveantenna الجديدة الشهر الماضي، وعملت شركة الاتصالات في طوكيو مع شركة تصنيع الزجاج AGC وشركة الاتصالات المحمولة NTT Docomo على تقنية هوائي 5G الشفاف.
وطورت شركة NTT Docomo مادة موصلة شفافة كأساس للهوائي، وتوضع المادة بين ورقتين من الزجاج مع راتنج شفاف، ويشبه التصميم الزجاج الأمامي المصفح، ووفقًا لتعليق من AGC، فإن وجود مواد موصلة محمية بالزجاج سيزيد بشكل كبير من متانة الهوائي.
ويمكن تكييف هوائي 5G الشفاف حسب سمك نافذة الزجاج، وسيؤدي هذا إلى تقليل الظواهر مثل التوهين والانعكاس، والتي تحدث عندما يتم امتصاص إشارة 5G وإصدارها بواسطة النافذة.
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