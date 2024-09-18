تكنولوجيا: إعلان تشويقي يكشف عن تصميم vivo V40e والمواصفات الرئيسية لهذا الإصدار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة vivo لجلب إصدار جديد لسلسلة هواتف vivo V40، ولقد شاركت العملاق الصيني إعلان تشويقي أكدت من خلاله على خططها لإطلاق vivo V40e قريباً، كما إستعرض الإعلان تصميم الهاتف وبعض من مواصفات هذا الإصدار.

قدمت vivo للأسواق حتى الآن هواتف V40 وV40 Pro وV40 Lite وأيضاً V40 SE، وينضم قريباً هاتف vivo V40e الذي يتميز بحجم شاشة 6.77 إنش، ودقة عرض 1080 بيكسل، كما يدعم تقنية HDR10+، ويتوسط الشاشة ثقب للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 50 ميجا بيكسل والتي تتميز بتقنية التركيز على العين في الصور الجماعية.

وفي الجهة الخلفية يأتي هاتف vivo V40e بإعدادات مزدوجة في الكاميرة، والتي تتضمن مستشعر Sony IMX882 رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل ويدعم التثبيت البصري، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع.

وتأتي الكاميرة الرئيسية بميزة تسجيل فيديو بدقة 4K، وتدعم التثبيت الهجين الذي يجمع بين التثبيت البصري والتثبيت الإلكتروني، مع دعم مميزات الذكاء الإصطناعي في التصوير مثل “AI Portrait”، والممحاة الذكية، ومحسن الصور بتقنية الذكاء الإصطناعي.

كما يدعم هاتف vivo V40e بطارية بقدرة 5500 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 80W، ويتميز هذا الإصدار بسُمك 7.49مم، ووزن 183 جرام.

وتؤكد الصور التشويقية على أن الهاتف ينطلق باثنان من الإختيارات في الألوان هما البرونزي والأخضر، ومن المقرر أن تكشف vivo عن موعد الإعلان الرسمي عن هاتف V40e خلال الأيام المقبلة.

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