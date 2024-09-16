شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف يمكن لإشارات مرور الذكاء الاصطناعي منح راكبي الدراجات أولوية على السيارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجري تجربة إشارات المرور الجديدة التي يتم التحكم فيها بواسطة الذكاء الاصطناعي والتي تمنح راكبي الدراجات الأولوية على السيارات في المملكة المتحدة.

تكتشف التكنولوجيا الدراجات على بعد 30 مترًا من تقاطع، مما يحول إشارة المرور إلى اللون الأخضر لراكبي الدراجات لعبور الطريق والأحمر لحركة المرور القادمة.

يقول VivaCity، الذي طور نظام إدارة المرور، إن هذا يعني أن راكبي الدراجات لديهم رحلة "أكثر سلاسة ودون انقطاع" وبالتالي أكثر أمانًا على دراجاتهم.

تم تركيب إشارات المرور على طريق A34 Stratford Road، بالقرب من Blyth Valley، برمنغهام كتجربة، مع تشغيل نظام الذكاء الاصطناعي فقط خلال فترات الذروة.

ومن المأمول أن يقلل المشروع، الذي تشرف عليه هيئة النقل في ويست ميدلاندز ومجلس سوليهول، من فرصة الاصطدامات وأوقات الانتظار عند المعابر. تقارير MailOnline.

إذا نجح، يمكن تقديم النظام في جميع أنحاء ويست ميدلاندز كجزء من الجهود المبذولة للحد من الاعتماد على المركبات.

وقال مارك نيكلسون، الرئيس التنفيذي لشركة فيفا سيتي، لصحيفة التايمز إن الذكاء الاصطناعي يمكنه تحديد ما يراه "دون أي معلومات شخصية".

ويمكن للمجلس بعد ذلك بناء خوارزمية لهذا التقاطع لضمان إعطاء الأولوية لراكبي الدراجات أو المشاة في أوقات معينة، على سبيل المثال في الساعة 3 مساءً عندما يعود الأطفال سيرًا على الأقدام من المدرسة.

وقالت وزيرة النقل لويز هايغ إن حكومة حزب العمال تعتزم استثمار "مستويات غير مسبوقة من التمويل" في ركوب الدراجات والمشي لتقليل العبء على هيئة الخدمات الصحية الوطنية.

وفي الوقت نفسه، قال ريتشارد باركر، عمدة ويست ميدلاندز ورئيس جمعية راكبي الدراجات في ويست ميدلاندز: "السلامة على الطرق هي أولوية قصوى بالنسبة لي، وأريد أن يشعر الجميع بالأمان عند ركوب الدراجات أو المشي.

يمنحنا هذا المشروع فرصة لمعرفة كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يجعل طرقنا أكثر أمانًا من خلال اكتشاف راكبي الدراجات والمشاة وإدارة إشارات المرور لمنحهم المزيد من الوقت لعبور الطريق بأمان.

"هذا مجرد جزء واحد من خطتي لجعل شوارعنا أكثر أمانًا وتشجيع المزيد من الناس على ركوب الدراجات، مما يعني تحسين اللياقة البدنية وتقليل الاختناقات المرورية والهواء النظيف."

قال عضو مجلس سوليهل لشؤون البيئة والبنية التحتية، كين هوكينز: "نريد أن نفعل كل ما في وسعنا لتشجيع الناس على السفر بأمان واستدامة عبر المنطقة.

ستساعد أجهزة الاستشعار الجديدة في جعل طريق السفر النشط من مونكسباث إلى بليث فالي خيارًا أكثر جاذبية لراكبي الدراجات حتى يتمكنوا من السفر بسرعة ولكن بأمان على هذا الطريق الرئيسي."

تم تقديم النظام أيضًا في دبلن.