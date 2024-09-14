تكنولوجيا: Realme تكشف رسمياً عن هاتف Realme P2 Pro وجهاز Realme Pad 2 Lite اللوحي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Realme مؤخراً عن هاتف Realme P2 Pro المميز بشاشة OLED، مع جهاز Realme Pad 2 Lite اللوحي.

هاتف Realme P2 Pro

ينطلق Realme P2 Pro بشاشة OLED منحنية بحجم 6.7 إنش، وجودة عرض FHD+، ومعدل تحديث 120Hz، كما يدعم الهاتف طبقة حماية من زجاج Corning Gorilla Glass 7i، وتتميز شاشة الهاتف بنسبة سطوع 2000 nits، كما يتوسط الشاشة ثقب للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 32 ميجا بيكسل.

أيضاً من المقرر أن يتوفر الهاتف بألوان الأخضر والرمادي بتصميم “BioVision” في الغطاء الخلفي، والذي يظهر بوضوح أكبر في الإضاءة الساطعة.

ويدعم Realme P2 Pro معايير IP65 في مقاومة الماء والغبار، كما يدعم الهاتف مقاومة أفضل للصدمات والسقوط العرضي.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية ينطلق هاتف P2 Pro بمستشعر LYT-600 رئيسي من سوني بحجم 1/1.95 ودقة 50 ميجا بيكسل ودعم التثبيت البصري، ويأتي المستشعر الثاني بزوايا عرض فائقة الإتساع بدقة 8 ميجا بيكسل ببعد بؤري 16مم، مع فلاش LED.

أيضاً تقدم Realme هذا الإصدار برقاقة معالج Snapdragon 7s Gen 2، وإختيارات في الذاكرة العشوائية بين 8 أو 12 جيجا بايت رام، بينما تتراوح سعة التخزين بين 128 أو 256 أو 512 جيجا بايت.

كما تدعم Realme الهاتف بنظام تبريد في غرفة بخار بحجم 4500 مم2، وينطلق الهاتف بواجهة Realme UI 5.0 التي ترتكز على نظام تشغيل Android 14، على أن يدعم Realme P2 Pro تحديث النظام حتى عامين، وتحديت برمجيات الحماية والآمان حتى 3 سنوات.

ويضم الهاتف بطارية بقدرة 5200 mAh، كما يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 80W، لشحن البطارية من نسبة صفر إلى 50% خلال 19 دقيقة.

ومن المقرر أن يتوفر النموذج الرئيسي من هاتف Realme P2 Pro بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت بسعر 260 دولار.

جهاز Realme Pad 2 Lite اللوحي

ينطلق Relme Pad 2 Lite بشاشة IPS LCD بحجم 10.95 إنش، ومعدل تحديث 90Hz، كما يتميز الجهاز اللوحي بواجهة Realme UI 5.0 ونظام تشغيل Android 14.

كما تدعم الشركة هذا الإصدار بنظام صوتي يتضمن 4 من المكبرات الصوتية OReality، ويأتي بتصميم مزدوج جلدي “vegan”.

ويتميز الجهاز اللوحي أيضاً بمعالج Helio G99، وذاكرة عشوائية 4 أو 8 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 128 جيجا بايت، ويدعم الجهاز التخزين الخارجي في بطاقة microSD.

ويأتي الجهاز اللوحي بكاميرة رئيسية بدقة 8 ميجا بيكسل، وكاميرة سيلفي بدقة 5 ميجا بيكسل، ويضم Relme Pad 2 Lite بطارية بقدرة 8300 mAh، ويدعم تقنية الشحن بقدرة 15W.

ومن المقرر أن يتوفر النموذج الرئيسي من جهاز Realme Pad 2 Lite بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام وسعة 128 جيجا بايت بسعر 180 دولار، بإختيارات بين ألوان الرمادي والبنفسجي.

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