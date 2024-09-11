تكنولوجيا: تسريب يؤكد أسعار الاتحاد الاوروبي وماسحة التخزين الخاصة بكاميرا DJI Osmo Action 5 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ظهرت كاميرا DJI Osmo Action 5 Pro في تسريب آخر، والذي يؤكد أسعارها ومواصفاتها النهائية.

تعتبر الكاميرا منافس لكاميرا GoPro Hero 13 Black التي تم إطلاقها حديثًا وأيضاً كاميرا Insta360 Ace Pro 2 التي تم تسريبها حديثًا.

ويقال انه سيتم بيع الكاميرا بالتجزئة مقابل 479 يورو في أوروبا (حوالي 528 دولارًا)، وفقًا لتغريدة من Jasper Ellens. ويتماشى هذا السعر مع الشائعات السابقة.

تم التأكيد على أن Osmo Action 5 Pro تتميز بكاميرا بدقة 40 ميجابكسل، والتي تدعم الوضع الليلي للتصوير في الإضاءة المنخفضة، إلى جانب ميزة الحركة البطيئة للغاية الموضحة في التسريبات السابقة.

تمت ترقية مساحة التخزين الداخلية أيضًا إلى 64 جيجابايت. ومن المفترض أن يضمن هذا مساحة واسعة للتسجيل دون الحاجة الفورية للتخزين الخارجي، وهو تحديث مهم جدًا بالنظر إلى الاصدار السابق، Osmo Action 4، يعتمد بالكامل على بطاقة microSD خارجية لتخزين الصور ومقاطع الفيديو.

تظل العدسة f/2.8 ومجال الرؤية 155 درجة متوافقين مع المعلومات السابقة.

ويؤكد هذا التسريب الأخير التقارير السابقة عن احتفاظ Action 5 Pro ببنيتها القوية. وستدعم أيضًا ما يصل إلى فيديو بدقة 4K بمعدل 120 إطارًا في الثانية مع الاقتصاص.

مع هذه المعلومات المؤكدة، تتشكل كاميرا DJI Osmo Action 5 Pro لتكون منافس قوي في سوق كاميرات الحركة. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عنها رسميًا قريبا جدا.

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