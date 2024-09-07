تكنولوجيا: جهاز العرض Xgimi Aura 2 المزود بتقنية 4K و Dolby Vision و IMAX Enhanced متاح بدءًا من اليوم #IFA2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - عرضت Xgimi جهاز العرض الجديد ذو الإسقاط القصير جدًا Xgimi Aura 2 في معرض IFA 2024.

لا يمكن رؤية الإصدار الجديد في المعرض التجاري في برلين فحسب، بل يمكن شراؤه أيضًا بدءًا من اليوم مقابل سعر التجزئة الموصى به هو 2699 دولارًا أمريكيًا على Xgimi وأمازون وتجار التجزئة الآخرين.

يتوفر جهاز العرض أيضًا كجزء من حزمة تحتوي على شاشة Fresnel ALR مقاس 100 بوصة.

وبالمقارنة مع الجيل الأول، تقدم Aura 2 الجديدة من Xgimi العديد من التحسينات. يجمع جهاز العرض المتطور بدقة 4K ذو المدى القصير للغاية بين مصدر الضوء الهجين Wide Spectrum + Narrow Spectrum مع تقنية Xgimi Dual Light 2.0.

وينتج عن ذلك سطوع عالي يصل إلى 2300 لومن ISO وتغطية 99 بالمئة من التدرج اللوني DCI-P3.

وبفضل نسبة العرض القصيرة جدًا البالغة 0.177:1، لا تتطلب Aura 2 سوى مسافة 17.82 سم من سطح العرض للحصول على صورة مقاس 100 بوصة.

هذا وبالإضافة إلى هيكل أصغر بنسبة 44 بالمائة مقارنةً بسابقه، يجعل إعداد Xgimi Aura 2 أسهل وأكثر مرونة.

يدعم Xgimi’s ISA 5.0 محاذاة الصورة بوظائف ذكية مثل التركيز التلقائي، وتصحيح الانحراف التلقائي، وتعديل لون الجدار، وتعديل تسطيح الجدار، ومحاذاة الشاشة، والوضع البيئي الذكي.

وبالإضافة إلى دقة 4K، يوفر جهاز العرض UST نسبة تباين ديناميكية تبلغ 1,000,000:1 ويدعم تقنية Dolby Vision بالإضافة إلى IMAX Enhanced.

كما ان نظام الصوت المتكامل مع مكبرات صوت بقوة 60 واط من Harman/Kardon متوافق مع Dolby Atmos و DTS.

يعتمد Xgimi على Android TV 11 كنظام تشغيل لجهاز Aura الجديد، والذي يتيح سهولة الوصول إلى تطبيقات البث مثل YouTube و Prime Video و Disney+، ولكن فقط عبر التحويلات إلى Netflix.

تتوفر شبكة Wi-Fi 6 و Bluetooth 5.2 وثلاثة منافذ HDMI (أحدها مزود بـ eARC) والعديد من منافذ USB وشبكة LAN ومدخل صوت للاتصال.

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