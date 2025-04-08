المسيرات تنطلق وتقطع كل هذه المسافات الطويلة من داخل الأراضي التشادية

مسيّرات التخريب والتدمير التي تضرب المنشأءات والمواقع الحيوية الخدمية داخل المدن السودانية الآمنة ..هذه المسيّرات ثبت بياناً بالعمل والدليل القاطع أنها تنطلق وتقطع كل هذه المسافات الطويلة من داخل الأراضي التشادية ..

■ اليوم أصابت بعض هذه المسيّرات مطار دنقلا .. وكغيرها من الهجمات السابقة بدت الإصابة دقيقة وألحقت أضراراً جسيمة بأحد مستودعات الوقود .. دقة الإصابات الأخيرة تؤكد التطور النوعي لهذه المسيرات الاستراتيجية التي بإمكانها قطع مسافة آلاف الكيلومترات والوصول إلي أهدافها بتقنيات الأقمار الصناعية وهو دليل دامغ علي ضلوع الإمارات في تزويد المليشيا بهذه الأسلحة النوعية ..

■ علينا مواجهة هذه الحرب العلنية والمفتوحة والعمل ضد تشاد بأسلحة وأوراق أخري مؤذية جداً ..

■ ومن جهة أخري علينا التحذير من خطورة ودقة المسيرات الإماراتية التشادية .. ففي التحذير والتذكير ما يرفع درجة الاستعداد للتعامل مع حرب جديدة لن تتوقف قريباً ..

■ نصرٌ من الله وفتحٌ قريب ..

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد