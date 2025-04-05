فالنسيا يقتل ريال مدريد في البرنابيو

حقق فالنسيا، فوزا قاتلا بنتيجة 2-1 على مضيفه ريال مدريد، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 30 من عمر الليجا، على ملعب البرنابيو.

ثنائية فالنسيا حملت توقيع مختار دياخابي وهوجو دورو، في الدقيقتين 15 و(90+5)، بينما سجل فينيسيوس جونيور، هدف ريال مدريد بالدقيقة 50.

وبهذه الخسارة، تجمد رصيد ريال مدريد عند 63 نقطة في الوصافة، بفارق 3 نقاط عن المتصدر برشلونة، والذي سيواجه ريال بيتيس مساء اليوم.

بينما رفع فالنسيا، رصيده إلى 34 نقطة، في المركز 15 بجدول ترتيب الليجا.

وبدأت المباراة بشكل مثير، حيث كاد الريال أن يستقبل هدفا مبكرا، بعد تمريرة خاطئة من فاسكيز إلى الحارس فران جونزاليس، الذي أنقذ الموقف على خط المرمى.

وفي الدقيقة 9، حصل ريال مدريد على ركلة جزاء بعد عرقلة من المدافع تاريجا للنجم كيليان مبابي داخل منطقة الجزاء، في تدخل من الخلف، منع انفراده بالمرمى.

وأشهر الحكم، البطاقة الصفراء في وجه تاريجا، قبل أن يتمكن الحارس مامارداشفيلي، من التصدي ببراعة لركلة الجزاء التي نفذها فينيسيوس جونيور.

ولم يتأخر رد فالنسيا، حيث تمكن مختار دياخابي، من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 14، بعد ركنية ارتقى لها بقوة، متفوقا على أنطونيو روديجر، ليضع الكرة في الشباك معلنا تقدم الضيوف.

وسجل مختار دياخابي، هدفا عكسيا بالخطأ في شباك فريقه بالدقيقة 20، لكن الحكم ألغى الهدف بداعي وجود تسلل على مبابي في بداية الهجمة.

وفي الدقيقة 24، كاد فالنسيا أن يعزز تقدمه، بعدما مرر تاريجا، الكرة برأسه إلى دياخابي مرة أخرى داخل المنطقة، لكن الأخير سددها في الشباك الجانبية.

ريال مدريد حاول العودة، وكان كيليان مبابي الأخطر، إذ سدد كرة في الدقيقة 34 لمست أحد مدافعي فالنسيا ومرت بجوار القائم الأيمن، قبل أن يجبر الحارس مامارداشفيلي على التصدي لصاروخية جديدة من خارج المنطقة في الدقيقة 35.

وانطلق الشوط الثاني بتوتر متزايد، حيث حصل عمر صادق مهاجم فالنسيا، على بطاقة صفراء في الدقيقة 46 بعد تدخل قوي على قدم فالفيردي، حيث دهس قدم اللاعب في محاولة لقطع الكرة.

وفي الدقيقة 48، حاول مبابي، هز شباك فالنسيا، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، ولكن الحارس مامارداشفيلي تصدى لها ببراعة.

وأدرك ريال مدريد، التعادل في الدقيقة 50، بعدما سدد جود بيلينجهام، الكرة برأسه، ليتابعها فينيسيوس في القائم البعيد، متفوقا على خيسوس فاسكيز مدافع فالنسيا، ليضعها في الشباك بنجاح.

وكاد مختار دياخابي أن يسجل الهدف الثاني للخفافيش في الدقيقة 64، بعد ركلة حرة، ولكن تسديدته الرأسية مرت بجانب القائم، بعدما تصدى لها فران جونزاليس.

وفي الدقيقة 66، اقترب كيليان مبابي من التسجيل، بعد تمريرة رائعة من فران جارسيا، إلا أن النجم الفرنسي سقط أرضا أثناء محاولة التسديد، مما جعل الكرة تمر بجانب القائم.

وتألق مامارداشفيلي حارس فالنسيا، بشكل منقطع النظير، عندما تصدى لتسديدة صاروخية من فيدي فالفيردي داخل منطقة الجزاء، في الدقيقة 70.

وفي الدقيقة 77، طالب لاعبو ريال مدريد بالحصول على ركلة جزاء، بعد أن ارتطمت كرة رأسية من إندريك، بيد دياخابي داخل منطقة الجزاء، إلا أن الحكم لم يحتسب شيئا، حيث رأى أن الكرة ارتطمت بصدر اللاعب وليس بيده.

وتمكن هوجو دورو من تسجيل هدف الانتصار القاتل للخفافيش في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، حيث بدأ رافا مير، هجمة مرتدة سريعة، ودخل منطقة جزاء الريال، وأرسل عرضية دقيقة إلى دورو، الذي كان في المكان الصحيح، ليسدد الكرة بسهولة في الشباك.

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