تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, وعلى نطاق واسع مقطع فيديو حظي بآلاف الاعجابات بعد انتشاره على السوشيال ميديا. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع المتداول “حافلة”, مواصلات على “كوبري” النيل الأبيض, العتيق الرابط بين مدينتي أم درمان, والخرطوم. ووفقاً لما ذكر ناشرو المقطع, فإن “الحافلة” تعتبر أول سيارة مواصلات تعبر جسر “السلاح الطبي, منذ بداية الحرب قبل نحو عامين, وكانت متوجهة في طريقها للنيل الأبيض منطقة ودشلعي وود الزاكي. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. لأول مرة منذ عامين.. أول “حافلة” مواصلات تقطع “كوبري” النيل الأبيض “السلاح الطبي” الرابط بين أم درمان والخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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