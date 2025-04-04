تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, بسخرية كبيرة مقطع فيديو للصحفي والقيادي بمليشيا الدعم السريع إبراهيم بقال سراج. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد ظهر “بقال”, وهو يرقص خلف بعض النسوة, في حفل مصغر أقيم بأحد المنازل على أنغام أغنية (الجنني والعذبني). إبراهيم بقال, تعرض لسخرية كبيرة من الجمهور الذي تسابق على متابة التعليقات الساخرة على شاكلة: (دا مكانك الطبيعي يا والي الخرطوم المعرد). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. بعد هروبه من القصر.. إبراهيم بقال يظهر وهو يرقص خلف النساء في حفل مصغر على أنغام (الجنني والعذبني) وساخرون: (دا مكانك الطبيعي يا والي الخرطوم المعرد) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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