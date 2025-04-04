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شاهد بالفيديو.. بعد هروبه من القصر.. إبراهيم بقال يظهر وهو يرقص خلف النساء في حفل مصغر على أنغام (الجنني والعذبني) وساخرون: (دا مكانك الطبيعي يا والي الخرطوم المعرد)

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ياسين محمد 0 تبليغ

  • شاهد بالفيديو.. بعد هروبه من القصر.. إبراهيم بقال يظهر وهو يرقص خلف النساء في حفل مصغر على أنغام (الجنني والعذبني) وساخرون: (دا مكانك الطبيعي يا والي الخرطوم المعرد) 1/2
  • شاهد بالفيديو.. بعد هروبه من القصر.. إبراهيم بقال يظهر وهو يرقص خلف النساء في حفل مصغر على أنغام (الجنني والعذبني) وساخرون: (دا مكانك الطبيعي يا والي الخرطوم المعرد) 2/2

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, بسخرية كبيرة مقطع فيديو للصحفي والقيادي بمليشيا الدعم السريع إبراهيم بقال سراج.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد ظهر “بقال”, وهو يرقص خلف بعض النسوة, في حفل مصغر أقيم بأحد المنازل على أنغام أغنية (الجنني والعذبني).

إبراهيم بقال, تعرض لسخرية كبيرة من الجمهور الذي تسابق على متابة التعليقات الساخرة على شاكلة: (دا مكانك الطبيعي يا والي الخرطوم المعرد).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

صورة ياسين محمد

ياسين محمد

يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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