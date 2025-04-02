بفستان لامع.. مي عمر تخطف أنظار جمهورها

شاركت الفنانة مي عمر جمهورها صورا جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي انستجرام.

وخطفت مي عمر أنظار متابعيها بإطلالة جذابة مرتدية فستان لامع باللون الذهبي،كما تركت شعرها الطويل منسدلاً علي كتفيها بطريقة تتناسب مع أطلالتها،و أعتمدت مكياج جذاب يبرز جمال ملامحها.

شاركت الفنانة مي عمر جمهورها صورا جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي انستجرام.

وخطفت مي عمر أنظار متابعيها بإطلالة جذابة مرتدية فستان لامع باللون الذهبي،كما تركت شعرها الطويل منسدلاً علي كتفيها بطريقة تتناسب مع أطلالتها،و أعتمدت مكياج جذاب يبرز جمال ملامحها.

وكانت قد أعلنت الفنانة مي عمر عن عملها الدرامي لـ رمضان 2026 عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتبت مي عمر :”الحمد لله مسلسل إش إش يتصدر عدد مشاهدات شاهد في مصر و الوطن العربي وبقية دول العالم طوال شهر رمضان بفارق نقاط ضخم عن بقية الأعمال، شكرا إم بي سي مصر و إم بي سي دراما ، وشبكه قنوات إم بي سي و شكرا شاهد ،

شكرا أ/محمد عبد المتعال و أ/ محمد مصطفي و أ/ طارق الابراهيم و أ/ أيه مدحت و د. وليد مصطفي و أ/ حسن العسيري علي الدعم الدائم و الاهتمام طوال الوقت ، أستاذ محمد مصطفي شكرا علي الأفكار الجامدة اللي كلها كانت في محلها يا عبقري

شكرا الجمهور المصري و العربي العظيم

شكرا صناع و ممثلين مسلسل إش إش”.

انتظروا قريبا الإعلان عن مشروعي القادم رمضان ٢٠٢٦ و بوعد الجمهور إن إشاء الله هيكون عمل يليق بهم مثل إش إش و نعمه الأفوكاتو و لؤلؤ مع مخرج رائع لأول مرة هنشتغل سوا و متأكدة إنه هيظهرني بعين جديدة.

وأكملت: شكر خاص للداعم الأساسي و الأب الروحي أ/ محمد سامي ❤️ ، شكرا علي مجهودك يا أكتر إنسان شفته بيتعب في شغله و بيهتم بيه ، اتعلمت منك حاجات كتير فادتني و أكتر حاجه إتعلمتها منك و اللي دايما بتقولها “أقفلي ودنك و إنجحي بس وماتسمعيش أي كلام من أي حد ،وبعد الهيصة مابيتبقاش غير النجاح ”.

صدى البلد