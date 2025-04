السودان : جدل الحوار السياسي وترتيبات اليوم التالي بين الموضوعية وفقدان الصلاحية

ولو تمت الاستجابة لدعاوى أشقاؤنا الجنوبيين منذ مؤتمر جوبا ولجنة الدستور ومؤتمر المائدة المستديرة ولم يستهزأ بها لما احتجنا لاتفاقية اديس ابابا ١٩٧٢م ولما قامت الانانيا بمقاتلة الدولة وانتهاج العنف السياسي لاول مرة كسبيل للتعبير عن القضايا السياسية والمظالم .

عمدت قيادة الدولة حينها وقواها ونخبتها وغلفت نفسها بشعارات على شاكلة (No Separation Between one Nation) وهكذا وفوتت بذلك فرص تاريخية كان يمكن أن تخرج بلادنا من الدائرة الشريرة( ثورة – انقلاب -شمولية -ثورة …إلخ) والتي لم تنفك بلادنا من الوقوع فيها حتى الآن وفي حقب مختلفة.