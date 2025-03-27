شاهد بالفيديو.. القائد الميداني بالدعم السريع عمر جبريل: (من كان يؤمن بالخرطوم.. الخرطوم فقدناها ومن كان يؤمن بالقضية..القضية باقية وثابتة)

عاد القائد الميداني بمليشيا الدعم السريع, عمر جبريل, للظهور على مواقع التواصل الاجتماعي بعد فترة من الغياب عن السوشيال ميديا. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد جاء ظهور جبريل, بعد ساعات قليلة من تحرير العاصمة الخرطوم, على يد القوات المسلحة التي قامت بتنظيف العاصمة من المليشيا. وتحدث عمر جبريل, مخاطباً زملائه بالدعم السريع بضرورة التماسك للعودة من جديد حيث قال: (من كان يؤمن بالخرطوم.. الخرطوم فقدناها ومن كان يؤمن بالقضية..القضية باقية وثابتة). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

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