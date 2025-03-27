شاهد بالفيديو.. من “أسطح” العمارات والبلكونات.. سودانيون في مصر يحتفلون بتحرير الخرطوم ويضربون بالطار (سوداني الجوة وجداني بريدو)

أحتفل سودانيون بأحد أحياء العاصمة المصرية القاهرة, بتحرير الجيش السوداني, والقوات المساندة له للعاصمة السودانية الخرطوم.

وكان رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش السوداني, الفريق أول عبد الفتاح البرهان, قد وصل الخرطوم, عبر طائرته الخاصة التي هبطت في مطار الخرطوم, لأول مرة منذ اندلاع الحرب بين الجيش ومليشيا الدعم السريع.

كما وصل قائد الجيش, القصر الجمهوري, وسط الخرطوم, والذي كان الجيش قد حرره أيضاً في الأيام الماضية وأعلن من داخله تحرير العاصمة الخرطوم.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد قابل السودانيون, المقيمون بالخارج خبر تحرير العاصمة الخرطوم بفرحة كبيرة.

وظهر سودانيون مقيمون بالعاصمة المصرية القاهرة, في مقطع فيديو متداول وهم يحتفلون عبر الغناء من أسطح العمارات والبلكونات (سوداني الجوة وجداني بريدو).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)