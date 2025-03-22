‏الإعيسر: عناصر الميليشيا الإرهابية، ومرتزقتها الأجانب يفرون في هذه الأثناء من مواقع مختلفة بالخرطوم

قال الناطق الرسمي بإسم الحكومة، وزير الثقافة والإعلام الأستاذ خالد الإعيسر ان عناصر ميليشيا الدعم السريع الإرهابية، ومرتزقتها الأجانب يفرون في هذه الأثناء من مواقع مختلفة بالخرطوم، تحت ضغط القوات المسلحة السودانية والقوات المساندة والمستنفرين.

‏واضاف في منشور على منصة فيس بوك “أما الهاربون من أرض الميدان والمغرر بهم، الذين وجدوا أنفسهم في مواجهة قوات شرسة لا تعرف الانكسار، فنقول لهم: (ضعوا السلاح وأكملوا هروبكم، فلا مكان لكم في الخرطوم )”.

‏وزاد “وإن شاءوا، فليسألوا أنفسهم: ( أين قائدهم الكبير الآن، بعدما تبخر حلمه الكذوب؟ ) “.

‏وطالب عناصر المليشيا المتمردة بان لا يخدعوا أنفسهم بتصديق خدعة المتمرد الكبير، الذي خرج ولم يعد، فقادهم إلى الهلاك بعشرات الآلاف.

سونا