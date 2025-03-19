شاهد بالفيديو.. قائد درع الشمال “كيكل”: (في المرحلة القادمة سنحارب لإستعادة مالنا ودهبنا المسروق ونجيبوا راجع حتى لو في تشاد)

أطلق قائد قوات درع الشمال, اللواء أبو عاقلة محمد أحمد “كيكل”, تصريحات قوية وذلك خلال لقاء جماهيري له حضره المئات من المواطنين. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهر “كيكل”, وهو يخاطب المواطنين وعدد من الجنود في مقطع فيديو نال إعجاب المتابعين. وقال قائد درع الشمال, في تصريحاته القوية: (في المرحلة القادمة سنحارب لإستعادة مالنا ودهبنا المسروق ونجيبوا راجع حتى لو في تشاد). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

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