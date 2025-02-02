لاتزال شركة كنانة بعافية ..ويكفي أنها تجاوزت أياماً عصيبة كادت أن تعصف بها وتلحق بالشركات والمصانع التي استباحتها عصابات الإجرام العابرة للقارات حيث نهبت كل شيئ ولم تترك حتي عُقل القصب في السرابات !!

■ ستبقي كنانة علامة فارقة في حقول ومصانع السكر ليس في السودان وحسب وإنما في الدنيا كلها ..

■ يستحق العاملون في كنانة لمسة وفاء من أهل السودان عامة والمواطنون ببحر أبيض خاصة .. في أيام محنة الحصار القاسية التي عاشتها ولاية النيل الأبيض بعد سقوط جبل موية واجهت كنانة تحديات ومخاطر جمّة تجاوزتها بفضل الله حيث أعملت تجاربها المتراكمة وأتكأت علي إخلاص وصدق كبار الموظفين والفنيين والعمال الذين ضربوا مثالاً نادراً في التفاني والإخلاص لكنانة الأرض والإنسان ..

■ من يزور كنانة يلمس حقيقة أن كنانة ليست شركة لزراعة وإنتاج السكر فقط .. كنانة منظومة متكاملة تستغل حالياً كل أسرار وحقول أرض كنانة التي تنتج الآن ثمراتٍ مختلفٌ ألوانها وأُكُلُها .. وتقول بلسان الفعل المُنتِج .. كنانة بخير ..

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد