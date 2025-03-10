علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: سامسونج تبدأ اختبار واجهة One UI 8 المبنية على اندرويد 16

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Sultan Alqahtani 0 تبليغ

  • تكنولوجيا: سامسونج تبدأ اختبار واجهة One UI 8 المبنية على اندرويد 16 1/2
  • تكنولوجيا: سامسونج تبدأ اختبار واجهة One UI 8 المبنية على اندرويد 16 2/2

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في خطوة مفاجئة، بدأت سامسونج بالفعل اختبار One UI 8، المبنية على اندرويد 16، حتى قبل إطلاق تحديث One UI 7 المستند إلى اندرويد 15.

ورغم أن الشركة أمضت عدة أشهر في اختبار التحديث السابق، إلا أنه لم يصل بعد إلى الأجهزة، ومن المقرر أن يبدأ طرحه أخيرًا الشهر المقبل. ولكن بمجرد انتهاء هذه المرحلة، ستبدأ دورة الانتظار من جديد، خاصة مع اقتراب جوجل من إصدار اندرويد 16 في يونيو.

من الطبيعي أن يأمل المستخدمون في أن يكون هذا التحديث أسرع من سابقه، لكن لا توجد ضمانات حتى الآن. ومع ذلك، حقيقة أن سامسونج بدأت بالفعل اختبار One UI 8 داخليًا قد تكون إشارة جيدة. لكن من المبكر الجزم بأن الأمور ستسير بسلاسة هذه المرة.

اليوم، تم رصد أول إصدار تجريبي من واجهة One UI 8 على خوادم سامسونج لسلسلة Galaxy S25. والمثير للاهتمام أن الشركة بدأت تطوير التحديث قبل شهرين من المعتاد.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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