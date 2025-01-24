مدير الشرطة: تخريب كبير طال مرافق الشرطة خاصة إدارة الخدمات الطبية جراء اعتداءات المليشيا

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أكد الفريق أول شرطة حقوقي خالد حسان مدير عام قوات الشرطة إن التخريب الذي حدث جراء اعتداءات مليشيا الدعم السريع الإرهابية على مرافق الشرطة كبير، مشيرا إلى أن إدارة الخدمات الطبية من أكثر المرافق تضررا.
وأضاف خالد حسان في التنوير الأسبوعي لوزارة الثقافة والإعلام والذي تنظمه وكالة السودان للأنباء ببورتسودان الخميس، إن المليشيا استهدفت إدارة الخدمات الطبية ومرافقها خاصة المستشفيات والمراكز العلاجية واخرجت جميع المستشفيات في المناطق التي دخلتها خارج الخدمة.
وكشف عن خطط قيادة الشرطة لإعادة بناء ما دمرته الحرب وقال “لدينا خطة لتأهيل المستشفيات التي دمرتها المليشيا وبدأنا في تنفيذها، وهناك خطط مستقبلية”، وأضاف أنه يتم حاليا إعادة تأهيل مستشفى الإحتياطي المركزي في امدرمان بتجهيزات كبيرة لتلبية متطلبات المنطقة، منوها الى أنه تم تسمية المستشفى بمستشفى الكرامة.
واكد مدير عام قوات الشرطة ان قيادة الشرطة تعمل على تمليك الحقائق بكل شفافية حول الاعتداءات والتخريب الذي طال مرافق الشرطة، وتناول تاريخ إدارة الخدمات الطبية والمرافق والمستشفيات التابعة لها متناولاً الخسائر التي طالت القطاع.
وقال إن مستشفيات الشرطة تستقبل جرحى حرب الكرامة من القوات المسلحة والقوات المساندة والمستنفرين وتقدم لهم الرعاية مجاناً، مبينا أن هناك توجيهات من وزير الداخلية بأن تكون كل المستشفيات متاحة لعلاج المواطنين، فضلا عن التوجيه بعلاج الإعلاميين مجانا تقديرا لدورهم في حرب الكرامة.
سونا
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
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