الغرفة القومية للبصات السفرية تتبرّع بـ25 بصاً لنقل المواطنين مجاناً إلى ود مدني

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توقعت الغرفة القومية للبصات السفرية، بدء الرحلات من ولاية البحر الأحمر إلى مدينة ود مدني خلال الأسبوع القادم بعد اكتمال كافة الترتيبات وتجهيز البصات.
في وقتٍ، أعلنت فيه عن تبرعها بـ25 بصاً لنقل المواطنين الوافدين لولاية البحر الأحمر مجاناً.
وقال مدير الحركة والتشغيل بالغرفة القومية للبصات السفرية إبراهيم مصطفى لـ(السوداني)، إن هناك عدداً من الجهات مثل ديوان الزكاة ومجموعة الانصرافي وعدداً من الخيِّرين ورجال الأعمال تبرّعوا بتسيير بصات سياحية إلى ود مدني ونحن في انتظار تحديد موعد التحرك فقط من الجهات المعنية بالأمر.
وكانت حكومة ولاية البحر الأحمر، أعلنت في وقت سابق عن تسيير 70 بصًا سياحيًا من مدينة بورتسودان إلى مدينة ود مدني، في إطار العودة الطوعية لمواطني الجزيرة.
صحيفة السوداني
هبة علي
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