جلسة طارئة لمجلس الوزراء تناقش التطورات الخارجية والداخلية

ناقش مجلس الوزراء في جلسة طارئة اليوم السبت الموافق ١٨ يناير ٢٠٢٥م، بسلالاب ببورتسودان برئاسة السيد/ عثمان حسين عثمان وزير شؤون مجلس الوزراء المكلف بمهام رئيس الوزراء، تطورات الأحداث الداخلية والخارجية.

وأشاد المجلس بانتصارات القوات المسلحة والقوات المشتركة والنظامية الاخرى والمقاومة والمستنفرين، مجددا مواصلة دعمها ومساندتها، كما ترحم المجلس على أرواح الشهداء، متمنيا عاجل الشفاء للجرحى والمصابين.

وحيا مجلس الوزراء، اصطفاف جماهير الشعب السوداني خلف قواته المسلحة وقيادتها، مستنكرا عقوبات الخزانة الأمريكية على السيد/ رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة، معتبرا ذلك احد أشكال إستهداف مسيرة النصر، مؤكدا على بيان وزارة الخارجية في هذا الخصوص.

وشدد مجلس الوزراء في جلسته الطارئة على الإلتزام بالإجراءات التي تحقق العدالة وفقا للقانون مع الحصول على الحقوق عبر الآليات القانونية.

وأكد المجلس على متانة وازلية العلاقات بين دولتي السودان وجنوب السودان، مشيرا إلى جهود الدولة في ترقية وتعزيز العلاقات بين البلدين بما يحقق المصالح المشتركة.

وأمن مجلس الوزراء على التواصل والتنسيق مع حكومة دولة جنوب السودان لإزالة ما يعكر صفو العلاقات بين البلدين الشقيقين.

وأدان مجلس الوزراء إستهداف المليشيا للمنشآت الحيوية والخدمية بالبلاد، مؤكدا أن ذلك يعد إستهدافا للمواطنين، بضرب المرافق الخدمية ،مشيرا إلى أن ذلك يمثل استمرارا لنهج المليشيا المستمر في انتهاك الأعراف والقوانين الدولية، مؤكدا حرصه على ترقية الخدمات وتخفيف المعاناة على المواطنين.

سونا