تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو صاحبته ردود أفعال واسعة وساخرة من قبل المتابعين له على السوشيال ميديا.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع الذي تم تصويره من حفل زواج أقيم بإحدى القرى السودانية, العروسين وهما يتفاعلان بطريقة رومانسية.
حيث دخل العريس مع عروسته في وصلة رقص رومانسية أمام أنظار المعازيم الذين كانوا يقفون حولهم في ساحة الرقص.
ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, لردود أفعال المتابعين فقد جاءت معظم التعليقات ساخرة على شاكلة: (الكلام دا أعملوه في الصالة ما في الشارع).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. في فرح أقيم بإحدى القرى.. عريس سوداني وعروسته يقدمان فواصل من الرقص الرومانسي تحت أنظار المعازيم وساخرون: (الكلام دا أعملوه في الصالة ما في الشارع) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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