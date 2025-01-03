قبيلة الميدوب بشمال دارفور تعلن وقوفها مع القوات المسلحة والقوة المشتركة للدفاع عن المالحة والبلاد من المليشيا المتمردة

أعلن ملك عموم قبيلة الميدوب بمحلية المالحة بولاية شمال دارفور ،محمد التوم محمد الصياح وقوف قبيلة الميدوب مع القوات المسلحة ، والقوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح والقوات النظامية الأخرى والمستنفرين في “خندق واحد ” من اجل حفظ الأمن والاستقرار بالمحلية ، وتحرير البلاد من دنس متمردي مليشيا الدعم السريع .

ووجه الملك الصياح رسالة لرئيس مجلس السيادة القائد العام لقوات الشعب المسلحة ، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ، مؤكداً فيها جاهزية القبيلة وإستعدادها التام للتصدي للتمرد الذي جثم على صدور المواطنين الأبرياء العزل الذين لا حول لهم ولاقوة.

وهنأ خلال مخاطبته إحتفال المنطقة بالذكرى التاسعة والستين لإستقلال السودان المجيد ، وإعلان التعبئة العامة للدفاع عن المالحة بمشاركة واسعة من مواطني المالحة ، هنأ الشعب السوداني بصفة عامة ومواطني ولاية شمال دارفور ،والمحلية بجانب القوات النظامية ، والقوة المشتركة والمستنفرين بالاستقلال.

وعبر الصياح عن أمله ان يعم السلام والأمن والاستقرار ، وإخماد نيران الحرب اللعينة التي قضت على الأخضر واليابس ودعا ابناء الميدوب إلى ضرورة حمل السلاح في أي موقع ، وكل لحظة ،وأن يكونوا على أهبة الاستعداد ، والجاهزية التامة من دون تهاون ، لمواجهة أي عدوان من قبل المليشيا على المنطقة.

وقلل من الفيديوهات المباشرة للمليشيا والتي نشرتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي أثناء محاولاتها اليائسة للتسلل إلى المالحة عبر محاور مناطق “درقي شقي ، جبل عيسي ” ، شمال غرب محلية المالحة .

وحذر الملك الصياح في الوقت نفسه المليشيا من تلك المحاولات مؤكدا أن المالحة “خط احمر” لايمكن الوصول اليها على الإطلاق واشاد بالإنتصارات الكبيرة التي حققتها القوات المسلحة والقوة المشتركة ، والقوات النظامية الأخرى ، والمستنفرين ، على المليشيا الأرهابية في محور الصحراء مؤخرآ .