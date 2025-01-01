ياسر العطا : الأمة السودانية باتت أكثر تماسكاً من أي وقت مضى

حيا عضو مجلس السيادة مساعد القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول الركن ياسر عبد الرحمن حسن العطا الرعيل الأول من صناع الاستقلال، معرباً عن أمله بأن يشهد السودان المزيد من التطور والنماء وتحقيق الأمن والاستقرار والسلام.

وأكد سيادته لدى مخاطبته احتفالات حكومة ولاية الخرطوم بالذكرى (69) للاستقلال، بدار مؤتمرالخريجين بأم درمان ، بحضور والي ولاية الخرطوم وأعضاء حكومته ، وقادة الأجهزة النظامية وممثلي المجتمع المدني بالولاية، أكد أن الأمة السودانية باتت أكثر تماسكاً من أي وقت مضى.

وأضاف عضو السيادي مساعد القائد العام، أن الهدف الأسمى هو القضاء على المليشيات وداعميها في الداخل والخارج.

من جانبه، شدد السيد أحمد عثمان حمزة والي ولاية الخرطوم على أهمية الاستفادة من تضحيات الماضي ومواجهة تحديات الحاضر من أجل بناء مستقبل مشرق للبلاد، مؤكداً أن ملامح النصر بدأت تلوح في الأفق.

وفي ختام الاحتفال كرّم عضو مجلس السيادة مساعد القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول الركن ياسر العطا، أسرة البرلماني بشير جمعة سهل، عضو برلمان الاستقلال، كما كرّم الملازم أول شانتوعلي قطية، أحد المشاركين في رفع علم الاستقلال.

سونا