أثارت فتاة سودانية ضجة إسفيرية واضحة وذلك بعد ظهورها في مقطع فيديو متداول على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفتاة ظهرت وهي تتحدث عن حقوق المرأة, وذلك أثناء احتفالها بعيد ميلادها. https://www.facebook.com/reel/938213425063758 وزعمت الفتاة خلال حديثها أن دور المرأة في المجتمع يعد أكبر من دور الرجل الذي ينحصر دوره في العمل فقط. وطالبت الفتاة التي ظهرت بأزياء وصفها المتابعون بالفاضحة, النساء بالانضمام لمبادرتها التي تهدف إلى توعية المرأة لمعرفة حقوقها. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. بأزياء مثيرة للجدل وخلال احتفالها بعيد ميلادها.. فتاة سودانية تؤكد أن دور المرأة في المجتمع أهم من الرجل وتقود مبادرة لتثقيف وتوعية النساء لمعرفة حقوقهن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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