خالد ثالث: المليشيا تم ضربها في مقتل بإنتصار القوات المشتركة في قاعدة الزرق

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أكد الفريق خالد ثالث رئيس حركة شباب التغيير والعدالة أن مليشيا الدعم السريع المتمردة تم ضربها في مقتل بإنتصار القوات المشتركة في قاعدة الزرق، مؤكداً أن هذا الإنتصار ستعقبه إنتصارات أخرى وسيتم ضرب المليشيا في مواقع أخرى مؤثرة لا تقل تأثيرا عن الزرق بمحور الصحراء.
وأضاف في تصريح (لسونا) ان الضربة كانت موجعة وسيكون لها ما بعدها، مبينا أنها لم تكن الأولى فقد سبقتها ضربات في مناطق وادي امبار، الصياح، دونكي بعاشيم، وادي هور منوها الى أنها كلها مناطق استراتيجية تتمركز حولها المليشيا .
وزاد الفريق خالد ان القوات المشتركة توجهت إلى إستخدام أساليب قتالية جريئة وفعالة بدات تظهر نتائجها من خلال الضربة الخاطفة على قاعدة الزرق الاستراتيجية والتي لم تكن تتوقعها المليشيا، مبيناً ان الزرق منطقة إستراتيجية للمليشيا وتعد مصدرا للوجستيات وهي في الأصل مشروع مطار وقاعدة عسكرية تعتبر مركز تشوين لقوات المليشيا في المواقع الأخرى، مضيفاً ان العمليات الخاطفة تكتيك تجيده القوات المشتركة ونفذته في هذه المعركة.
وقال خالد ثالث انه تم دك قاعدة الزرق التي تعتبر رابط لعدد كبير من الطرق عبر الصحراء ومنها يسهل التحرك نحو الفاشر والمدن الأخرى في دارفور، مؤكدا ان العملية ستكون لها آثار إيجابية على مسرح العمليات بشكل عام خاصة في دارفور وتقلل من فاعلية وتحركات المليشيا في تلك المناطق.
وأوضح ان القوات المسلحة والقوات المشتركة أمسكت بزمام المبادرة وبدأت تتحرك في دارفور بشكل عام وخاصة في الصحراء، وأنها تمكنت من تحييد تحركات المليشيا في الصحراء، مبينا أن هذا من شأنه تسهيل عمليات تحرك القوات لتحرير دارفور.
وأشاد ثالث بالقوات المشتركة وقال أنها تقوم بعمل دؤوب يبشر بأن نهاية الحرب اقتربت، مجددا تأكيده بأن قوات حركة شباب التغيير والعدالة ستعمل على الدعم والتحرك في كل المحاور إلى جانب القوات المسلحة والقوات المشتركة والقوات المساندة بجميع مكوناتها حتى تحرير آخر شبر من دنس المليشيا بعزيمة وإصرار قيادة القوات المسلحة وعملها وفقا لخطى ثابتة في المحاور المختلفة.
سونا
اسماء عثمان
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