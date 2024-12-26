شاب مصري ينشر تسجيلًا لجريمته على الإنترنت والشرطة تقبض عليه

تفاخر شاب مصري بتعريضه مع 3 من أصدقائه حياتهم والآخرين للخطر في شوارع مدينة المحلة الكبرى، ونشر مقطع فيديو وثق خلاله الواقعة، ليتم القبض عليهم.

وأوضحت وزارة الداخلية المصرية في بيان رسمي، أن أجهزتها قد رصدت تداول مقاطع فيديو على أحد الحسابات الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي، يُظهر صاحبها وآخرين وهم يقومون بأداء حركات استعراضية بسيارات، بعضها بدون لوحات معدنية، بمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية، معرضين حياتهم والآخرين للخطر.

وأشار البيان إلى تحديد وضبط صاحب الحساب و3 آخرين، أحدهم لا يحمل رخصة قيادة، وكذلك السيارات المستخدمة في الواقعة. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيالهم.

صحيفة الخليج