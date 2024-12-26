اردول: نشيد بالخطوة السابقة من الفريق البرهان ويجب المداومة عليها

لم (أشهد) من قبل ان حضر رأس الدولة احتفالات المواطنين المسيحيين باعياد الميلاد (الكريسماس) كما رأيته اليوم، هذا إشارة جيدة ان يقوم بها رئيس مجلس السيادة ورد لاعتبار وسط خطابات سابقة كانت عن رفض التنوع وعدم الاعتراف به ووصفه بالدغمسة.

لم يدفع بلادنا نحو الانحدار لهذا الدرك إلا محاولة إلغاء الاخر وعدم الاعتراف به خاصة مؤسسات الدولة التي يجب أن تكون على مسافة واحدة من كل المواطنين، على العموم نشيد بخطوة السابقة من الفريق البرهان ويجب المداومة عليها..

مبارك اردول