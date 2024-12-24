إلهام شاهين: سعيدة بالتتويج بجائزة سفيرة السلام في لبنان

أعربت الفنانة الهام شاهين عن سعادتها بالتتويج بجائزة سفيرة السلام في لبنان.

وقالت الهام شاهين ،في منشور على صفحتها على فيسبوك اليوم :”سعدت جداً بجائزة سفيرة السلام من وزارة الإعلام اللبنانية .. شكراً وزير الإعلام اللبنانى .. شكراً الدكتور زاهي والدكتور فادي الحلو .. تمنياتي أن يكون عام 2025 هو عام السلام” .

ولفتت إلى أن لبنان بلد السلام و الفنون والجمال وحب الحياة وقوة الإرادة، متمنية أن “يكون لبنان دائما بلد السعادة والإيجابية لأنه يعرف كيف ينتصر على الحزن ويحوله إلى فرح”.

وأشادت بحفل “موريكس دور”، في لبنان الذي شاركت فيه،متمنية أن يكون العام الجديد حلو على الشعب اللبناني كله مليء بالخير والسلام والأمان لكل إنسان.

بوابة روز اليوسف