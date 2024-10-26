تناقلت صفحات تنشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو أثار ضجة واسعة بعد مشاركته عبر السوشيال ميديا. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع المتداول فتاة سودانية وصفت بالحسناء وهي تقدم فواصل من الرقص الفاضح. https://www.facebook.com/reel/906781781329124 ورقصت الحسناء داخل غرفتها على أنغام إحدى أغنيات الفنانة مروة الدولية بأزياء مثيرة للجدل وسط تعليقات ساخرة من الجمهور. ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, لتعليقات المتابعين فقد كتب أحدهم تعليق في شكل سؤال شغل الأسافير هذه الأيام: (ليه يا جماعة الأيام دي أي بنت سمحة بتكون فاكة العرش؟). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام الدولية.. حسناء سودانية تقدم فواصل من الرقص الفاضح داخل غرفتها ومتابعون: (ليه يا جماعة الأيام دي أي بنت سمحة بتكون فاكة العرش؟) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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