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تواصلت ردود الأفعال الغاضبة تجاه فرد الدعم السريع “عمر سيد محمد احمد”, الملقب بــ”شارون”, وذلك بعد أن قام بشد شيخ كبير بإحدى القرى بولاية الجويرة من لحيته.
وكان “شارون” الذي كان مسجون بتهمة انتحال شخصية ضابط بالقوات المسلحة, وهرب بعد أن قامت قوات الدعم السريع, بفتح السجون بعد الحرب, قد قام بفعلته عقب اقتحام قواتهم لقرية “السريحة” بولاية الجزيرة.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, لردود أفعال مشاهير السوشيال ميديا, فقد قام رئيس القطاع الرياضي بنادي المريخ العاصمي, السيد كمبال عبد الله كمبال, برصد مكافأة مالية كبيرة لمن يأتي بشارون الدعم السريع حياً أو ميتاً.
وكتب كمبال على حسابه الرسمي, عن مضاعفته للمكافأة التي أعدها الناشط محمد الشافعي والتي بلغت 10 مليار جنيه سوداني.
حيث وضع كمبال, وبحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين, 10 مليار أخرى لتصبح قيمة المكافأة 20 مليار جنيه.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
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كانت هذه تفاصيل خبر رئيس القطاع الرياضي بنادي المريخ يرصد مكافأة مالية قدرها 20 مليار لمن يأتي بــ(شارون) الدعم السريع حياً أو ميتاً بعد فعلته القبيحة تجاه شيخ بالجزيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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