افتتاح معمل إكثار البذور وتدشين اليات الحصاد بالنيل الأبيض – صورة

إفتتح الدكتور الزين سعد ادم الوزير المكلف لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية ممثل والي ولاية النيل الابيض بإدارة الهندسة الزراعية بكوستي الخميس معمل إكثار البذور وتدشين اليات الحصاد للموسم الزراعي الصيفي للعام ٢٠٢٤م ضمن احتفالات وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بأعياد الحصاد ، بحضور المهندس وصال الشيخ فرح المدير العام الوزير المكلف لوزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية وعدد من الوزراء والمديرين التنفيذيين للمحليات وقيادات الأجهزة الأمنية والشرطية بالولاية وممثلين للمزارعين والمنظمات الأجنبية ومديري الإدارات بوزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية ، اشاد ممثل والي ولاية النيل الابيض بالجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة الإنتاج والموارد الزراعية وتجاوز التحديات لإنجاح الموسم الزراعي واستخدام التقنيات الزراعية الحديثة ، ووصف فى تصريح (لسونا) افتتاح معمل إكثار البذور بانه منهج علمي ومهني سيسهم في زيادة الإنتاج وجودته واضاف ان هذا المعمل سيكون له مردود إيجابي في الحفاظ على الأمن الغذائي ، وثمن جهود اللجنة الأمنية برئاسة الأستاذ عمر الخليفة عبدالله والي ولاية النيل الابيض في تأمين الموسم الزراعي .

أوضحت المهندس وصال الشيخ فرح المدير العام الوزير المكلف لوزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بالولاية ان افتتاح معمل إكثار البذور وتدشين اليات الحصاد يأتي ضمن احتفالات الولاية بأعياد الحصاد ، وقالت إن الهدف من معمل إكثار البذور هو توطين التقاوي المحسنة وتحديد نقاوة البذور لتمكين المزارعين ومنتجي التقاوي من الحصول على شهادة التفتيش والفحص وسهولة الاجراءات والتكاليف بالتنسيق مع الوزارة الاتحادية ، وقالت إن الوزارة تمكنت من زراعة ٩٠% من المساحة المستهدفة للموسم الزراعي ، وان اليات الحصاد التي تم تدشينها تشمل حصاد محاصيل الذرة ، السمسم والفول السوداني ، وعبرت الوزيرة عن شكرها وتقديرها لكل الجهات التي ساهمت في إنجاح الموسم الزراعي الصيفي .