يامال يحرج مشجع ريال مدريد

رد لامين يامال، نجم فريق برشلونة على سخرية مشجع مدريدي بعد الفوز العريض على بايرن ميونخ الألماني بنتيجة 1/4، في دوري أبطال أوروبا مساء الأربعاء.

وتساءل مشجع مدريدي عبر شبكة التواصل الاجتماعي “تيك توك”: “أين لامين يامال؟” والنتيجة تشير للتعادل الإيجابي.

ولم يفوت النجم الواعد الفرصة للرد على المشجع المدريدي حيث أعاد يامال نشر نفس الرسالة بعد المباراة، وكتب عليها “استرح قليلا يا عزيزي”.

وصنع يامال الهدف الرابع لزميله البرازيلي رافينيا الذي سجل 3 أهداف “هاتريك” في شباك مانويل نوير حارس مرمى العملاق البافاري.

ويستعد لامين يامال ورفاقه ببرشلونة لاختبار صعب جديد عندما يحل البارسا ضيفا على ريال مدريد يوم السبت المقبل في كلاسيكو الدور الأول من الدوري الإسباني.

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