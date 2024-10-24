المواصفات تدشن مركز لطباعة وتصوير الامتحانات بتكلفة خمسة ملايين جنيه في كريمة

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اكدت الأستاذة رحبة سعيد عبدالله المدير العام للهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس اهتمامها بقضايا المجتمع والتعليم على وجه الخصوص.
وقالت إن مثل هذه القضايا تقع ضمن اطار المسئولية المجتمعية للمواصفات والمقاييس.
جاء ذلك لدى تدشينها مركز طباعة وتصوير الامتحانات بمدرسة الحجير قبلي الابتدائية بقرية الحجير ريفي مدينة كريمة بالولاية الشمالية.
كما قامت الأستاذ رحبة سعيد بالتعريف بالدور الكبير الذي تقوم به المواصفات في حماية المواطن وذلك من خلال التأكد من أن كل السلع والخدمات التي يتلقاها المواطن مطابقة للمواصفات والمقاييس.
كما شكرت الأستاذة منال عبدالقادر مدير مدرسة الحجير الأستاذة رحبة سعيد علي تبرعها السخي للمدرسة وذلك بتايسس مركز لطباعة وتصوير الامتحانات بتكلفة بلغت خمسة مليون جنيه.
و عددت المديرة ايجابيات ذلك المركز علي العملية التعليمية ومن ثم المجتمع المحلي.
وطالبت الأستاذة منال عبدالقادر القادرين من كل فئات المجتمع على دعم التعليم والمعلم من اجل المساهمة في نهضة البلاد.
يشار الي انه تم تكريم الأستاذة رحبة سعيد عبدالله المدير العام للمواصفات ودكتور هيثم حسن عبدالسلام مدير الاعلام والعلاقات العامة للمواصفات، كما تم تكريم الأستاذ فضل محمد الحسن من قبل مجلس الاباء وادارة المدرسة.
الجدير بالذكر أن برنامج التدشين اشتمل على عدد من الفقرات الشيقة اهمها تقديم مسرحية من طالبات الصف السادس تتحدث عن ضرورة شراء المواد الغذائية والاستهلاكية المطابقة للمواصفات والمقاييس.
سونا
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
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