اردول: هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم وسيحال كل من – أمر وأشرف ودبر وخطط ومول ونفذ

ندين بأقوى العبارات الإنتهاكات والجرائم ضد الإنسانية التي إرتكبتها مليشيا الدعم السريع في حق أهلنا الشكرية بسهل البطانة، وتحديداً مناطق تمبول ورفاعة والقرى التي حولهما، وكذلك قرى الجزيرة، وأيضا في المعيلق وفي منطقة أم شوكة بسنار، هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم وسيحال كل من – أمر وأشرف ودبر وخطط ومول ونفذ ومن لم يستطيع السيطرة على إنفلات قواته أيضاً – جميعهم سيطالهم أيادي العدالة وقوانين الحرب، إن تاريخ العالم أخبرنا أنه مهما طالت بنادق المنتهكين وكثرت الإنتهاكات فإن قادتها قضوا بقية حياتهم خلف القضبان. مبارك اردول

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