“إيسنا”: السعودية تطرح اقتراحا عسكريا “غير مسبوق” على إيران

اقترحت السعودية على إيران إجراء مناورات بحرية مشتركة في البحر الأحمر، بحسب ما نقلت وكالة أنباء في الجمهورية الإسلامية عن مسؤول عسكري، فيما لم يصدر تعليق فوري عن الرياض.

وستكون المناورات، بحال تنفيذها، غير مسبوقة بين خصمين إقليميين أبرما السنة الماضية اتفاقا لإعادة العلاقات بعد أعوام من القطيعة، وعززا خلال الأشهر الماضية من التواصل الثنائي بشأن قضايا إقليمية.

وسبق أن ناقش مسؤولو الدفاع من السعودية وإيران، التعاون العسكري “في علامة على أن الحرب بين إسرائيل وحماس تقرب بين الخصمين السابقين”، وفق وكالة بلومبرغ.

ونقلت وكالة “إيسنا” الإيرانية، مساء الاثنين، عن قائد القوات البحرية للجيش الأدمرال شهرام إيراني قوله إن السعودية اقترحت إجراء مناورة مشتركة.

وأوضح “السعودية طلبت أن نجري مناورة مشترة في البحر الأحمر”، بحسب “فرانس برس”.

وأضاف “وجه كلا البلدين دعوة لبعضهما البعض للتواجد في موانئ كل منهما”، موضحا أن “المقترح شمل إجراء تدريب ثنائي بالإضافة إلى تدريبات بمشاركة دول أخرى. ويتم التنسيق بين الجهات المعنية… وسيجري وفدا البلدين مشاورات لازمة حول كيفية إجراء مناورة مشتركة”.

ولم يقدّم إيراني تفاصيل إضافية بهذا الشأن. كذلك، لم تؤكد السعودية الأمر.

ويأتي تصريح إيراني في وقت يشهد البحر الأحمر هجمات ينفذها الحوثيون اليمينيون المقربون من إيران، على سفن يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة الى موانئها، وذلك دعما للفلسطينيين في قطاع غزة حيث تتواصل الحرب بين الدولة العبرية وحماس.

وقادت السعودية منذ العام 2015 تحالفا عسكريا في اليمن داعما للحكومة المعترف بها دوليا، في مواجهة المتمردين الحوثيين الذين يسيطرون على مناطق واسعة من البلاد.

وتتعارض طهران والرياض بشأن عدة قضايا دفاعية بما في ذلك وجود الجيش الأميركي في الشرق الأوسط، والحرب الأهلية في اليمن، ودعم إيران للجماعات المسلحة المعادية للمصالح السعودية في جميع أنحاء المنطقة.

وقام البلدان بتطبيع العلاقات في مارس 2023، بعد سنوات من التوتر بشأن النفوذ الإقليمي.

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