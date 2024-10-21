الجوازات في سفارة السودان بالرياض .. ماذا هناك؟!

سادت حالة من الاستياء الشديد بين السودانيين المقيمين في السعودية تجاه السفارة السودانية في الرياض، وذلك بسبب التأخير الكبير في تسليم جوازات السفر بعد إنتاجها في مركز الجواز الإلكتروني ببورتسودان وإرسالها إلى السفارة. يأتي هذا رغم تأكيد مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة على أن جواز السفر يتم طباعته في نفس اليوم، مما أدى إلى انتشار عبارة “زيرو جواز” في الأيام الماضية، في إشارة إلى أن الجوازات يتم إصدارها على الفور.

يذكر ان الادارة العامة كانت قد اعلنت عن عدد كبير من الدفعات التي تحتوي على الاف الجوازات الى سفارة السودان بالرياض حيث ارسلت اكثر من 7000 جواز كدفعة و 10000 دفعة اخرى تبعتها دفعات اخرى حيث بلغ اجمالي الدفعات حوالي 30 الف جواز سفر منذ شهر اغسطس فقط.

وأفادت مصادر مطلعة بأن خللاً إداريًا كبيرًا في السفارة السودانية بالرياض يتسبب في تأخير نقل الجوازات من السودان إلى الرياض، إضافة إلى تعقيدات في عملية التسليم لا توجد في أي سفارة أو مركز آخر تابع للجوازات. وأعرب عدد من السودانيين المقيمين، في تصريح لكوش نيوز، عن استيائهم، حيث أشاروا إلى أن جوازاتهم قد تم طباعتها منذ أغسطس وبعضهم منذ سبتمبر، وفقاً لنظام الفحص الرسمي للجوازات عبر موقع الإدارة العامة للجوازات والهجرة، إلا أنهم يُفاجأون في كل زيارة للسفارة بالاعتذار بأن الجوازات لم تجهز بعد.

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