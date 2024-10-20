العدل والمساواة – قيادة جبريل إبراهيم: نقاتل في جبهات القتال المختلفة تحت إمرة القوات المسلحة

حركة العدل والمساواة قالت حركة العدل والمساواة – قيادة جبريل إبراهيم بإننا نقاتل في جبهات القتال المختلفة تحت إمرة القوات المسلحة ضد مليشيا الدعم السريع ومشاركتنا من باب الواجب والمسؤولية الوطنية وصوناً للعرض ودفاعاً عن الوطن والمواطن. الجزيرة – السودان

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