واصل صخرة المنتخب الوطني السوداني, الأول لكرة القدم, وقلب خط دفاعه المتألق عبد الرحمن كوكو, حصد اهتمام الجنس اللطيف. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن مقاطع وصور النجم المنضم للمنتخب حديثاً قد حصدت أعلى نسبة تفاعلات على السوشيال ميديا. الملفت للأمر أن معظم التعليقات جاءت من الجنس اللطيف, الذي أطال الغزل في قلب دفاع المنتخب السوداني, المولود خارج السودان. ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد كتبت إحدى المتابعات لمقطع فيديو تم نشره للاعب: (انت كرستيانو رونالدو بتاعنا وأنا عاوزة أبقى ليك جورجينيا هل تقبلني؟). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. صخرة دفاع المنتخب السوداني يواصل حصد اهتمام الجنس اللطيف وفتاة تغازله: (انت كرستيانو رونالدو بتاعنا وأنا عاوزة أبقى ليك جورجينيا هل تقبلني؟) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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