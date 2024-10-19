ممثل والي ولاية سنار يقف على جاهزية المجاهدين والمستنفرين لاسناد القوات المسلحة لتحرير ولايتي سنار والجزيرة

تفقد الاستاذ الضوء احمد يعقوب ممثل والي ولاية سنار امين عام حكومة ولاية سنار المكلف محلية الرهد بولاية القضارف وذلك ضمن زيارة الامين العام لديوان الزكاة بولاية القضارف بحضور المدير التنفيذي لمحلية الرهد واعضاء اللجنة الامنية بمحلية الرهد وقيادات واعيان محلية الرهد والعمدة صالح قائد المجاهدين والمستنفرين.

وخاطب ممثل والي ولاية سنار الاستاذ الضوء احمد يعقوب اللقاء الحاشد الذي نظمة ديوان الزكاة باستاد الحواتة.

مؤكدا ان هذا اللقاء ياتي في اطار جهود حكومة الولاية للوقوف علي احوال وجاهزية المجاهدين والمستنفرين لاسناد القوات المسلحة وهي تخوض معركة الكرامة لتحرير ودحر المليشيا من ولايتي سنار والجزيرة وحيا ممثل والي ولاية سنار القوات المسلحة والقوات النظامية والمستنفرين بالانتصارات التي حققتها القوات المسلحة في كافة محاور ومسارح العمليات مشيرا الي اقتراب النصر والذي بداءت بشائره تلوح في الافق من خلال الانتصارات التي تحققت علي ارض الواقع في كافة المحاور.

كما اشاد بالدور الكبير الذي ظل يلعبه المجاهد العمدة صالح بالتعاون مع القوات المسلحة والقوات النظامية بقري غرب الدندر.

واعرب عن شكر حكومة ولاية سنار لديوان الزكاة بولاية القضارف ومكتب زكاة الرهد في دعم المجاهدين والمستنفرين ودعم وايواء النازحين بولاية سنار.

واطمئن ممثل والي ولاية سنار علي سير واعداد المجاهدين والمستنفرين والقوات الخاصة لاسناد القوات المسلحة لتحرير الولاية من دنس المليشيا المتمردة